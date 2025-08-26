Снимка: gettyimages
Президентът обвини Лиза Кук в злоупотреби и поиска по-ниски лихви
Доналд Тръмп се намеси в управлението на Федералния резерв на Съединените щати. Президентът уволни един от седемте членове на борда на директорите. Това става за първи път в 111-годишната история на централната банка. Уволнението е значителна ескалация на битката на президента срещу Федералния резерв.
Той притиска ръководството да намали лихвените проценти. Уволнената Лиза Кук наскоро беше подложена на нападки от Тръмп и негови съюзници. Те я обвиняват в ипотечни измами.
САЩ и Украйна обсъдиха потенциални санкции срещу Русия
На Кук не са повдигнати никакви обвинения. Не е ясно дали Тръмп има правомощията да уволни Лиза Кук по такъв повод.
