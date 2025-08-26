Доналд Тръмп се намеси в управлението на Федералния резерв на Съединените щати. Президентът уволни един от седемте членове на борда на директорите. Това става за първи път в 111-годишната история на централната банка. Уволнението е значителна ескалация на битката на президента срещу Федералния резерв.



Той притиска ръководството да намали лихвените проценти. Уволнената Лиза Кук наскоро беше подложена на нападки от Тръмп и негови съюзници. Те я обвиняват в ипотечни измами.

На Кук не са повдигнати никакви обвинения. Не е ясно дали Тръмп има правомощията да уволни Лиза Кук по такъв повод.

