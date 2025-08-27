Американските мита от 50% влязоха в сила днес за много индийски продукти, удвоявайки съществуващите мита, тъй като президентът Доналд Тръмп се опита да накаже Ню Делхи за покупката на руски петрол.

Индия и САЩ в задънена улица: Отлагат се търговските преговори

Президентът на САЩ засили натиска върху Индия по отношение на закупуването на енергия, която е ключов източник на приходи за войната на Москва в Украйна, като част от кампанията за прекратяване на конфликта. Тарифните изключения остават за сектори, които могат да бъдат засегнати поотделно, като фармацевтичните продукти и компютърните чипове.

