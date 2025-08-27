След като задържаха учител за сексуални контакти със седмокласничка, какви са съветите на психолозите и адвокатите? Каква е ролята на родителите в подобна ситуация и отговорно ли е обществото за случилото се коментираха в предаването "Твоя ден" по NOVA NEWS психологът Младен Владимиров и адвокатът Димитър Марковски.

Припомняме, че във вторник Софийската районна прокуратура привлече към наказателно отговорност 31-годишен учител за извършено сексуално престъпление спрямо негова ученичка под 14 години. По думите на потърпевшата мъжът я е водел 6-7 пъти в хостел. Преди дни тя подала жалба в полицията.

"Много внимателно трябва да се преценяват свидетелските показания, които пострадалото дете е дало. И тъй като то е малолетно, там има специални правила за разпит на момичето. Като разследването трябва да открои тези факти, за да прецени какво обвинение трябва да бъде повдигнато към учителя", поясни адвокатът.

Според него има два варианта:

► По отношение на нея да са извършени блудствени действия като малолетна.

► Да има съвкупление между нея и учителя, като вече се очаква по-тежко престъпление.

"Би трябвало ние като родители, когато изпращаме своите деца на училище, да ги изпращаме при хора, на които имаме доверие. И когато ти си в училище и работиш да кажем една учебна година с един човек, изграждаш доверие към него, свързваш се. Въобще да бъдеш мъж учител е много специфично, защото учителската професия е силно феминизирана и попадайки там един мъж, той има много специална отговорност. Той трябва да покаже това мъжко поведение, свързано със сигурност, закрила и защита", каза от своя страна психологът.

► Каква е ролята на родителите в цялата ситуация?

"Давам си сметка за профила на момичето. На нея ѝ предстои кандидатстване за гимназиален етап. В този период децата са много анжажирани. Вероятно отговорността на родителите е, че не са провели разговора за сексуалното", смята още Владимиров.

► Каква отговорност носят работещите в хостела, който са посетили учителят и ученичката?

"Тези хора, които вероятно в рамките на делничен ден, са позволили един сравнително възрастен мъж да влезе с едно малолетно дете в един хостел, трябва да бъдат привлечени към наказателна отговорност. Това се стаи за отдих и за специален тип услуги. Тези служители са знаели за какво влиза това дете. Контролът трябва да бъде засилен", допълни Владимиров.

Според адвокат Марковски е трудно да се търси такава отговорност.

"Те трябва да са станали преки очевидци, че спрямо дете се извършват някакви развратни действия. И то съответно да е търсило помощ и тя да не е своевременно дадена. Това е хипотеза, в която може да се обмисля търсене на наказателна отговорност", обясни той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Винарова