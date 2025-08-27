Властите съобщиха, че стрелецът е задържан и няма заплаха за общността

Двама души са загинали, а повече от 20 са ранени при стрелба в католическото училище „Благовещение“ в Минеаполис, предаде "Би Би Си". Полиция и екипи на спешна помощ реагираха по сигнал за активен стрелец в учебно заведение в южната част на града, съобщиха местни медии, цитирайки полицейското управление.

„В момента няма активна заплаха за общността. Стрелецът е задържан“, се казва в изявление на градските власти, публикувано в социалната мрежа X.

Според властите десетима от пострадалите се намират в критично състояние, а стрелецът също е загинал вследствие на наранявания, които сам си е нанесъл по време на нападението, предаде „Би Би Си”. Според предварителната информация на правоохранителни органи, стрелецът е използвал полуавтоматично оръжие.

Стрелбата е станала по време на обща литургия за учениците на учебното заведение, където се обучават деца от предучилищна възраст до осми клас.

„Моля се за нашите деца и учители, чиято първа седмица в училище беше помрачена от този ужасен акт на насилие“, написа в социалните медии губернаторът на Минесота Тим Уолц.

Уолц каза, че държавните власти са на мястото на инцидента. Агенти от ФБР и Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви също са се отзовали.

Президентът Доналд Тръмп написа в Truth Social, че е „напълно информиран за трагичната стрелба“.

 

„Белият дом ще продължи да следи тази ужасна ситуация. Моля, присъединете се към мен в молитва за всички засегнати!“, написа той.

Министерството на вътрешната сигурност следи стрелбата, каза министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем. „Моля се за жертвите на това отвратително нападение и за техните семейства“, добави тя.

Редактор: Мария Барабашка
Източник: "Ройтерс", "Би Би Си"

