Снимка: iStock
Властите съобщиха, че стрелецът е задържан и няма заплаха за общността
Полиция и екипи на спешна помощ реагираха в сряда на сигнал за активен стрелец в църква в южната част на Минеаполис, съобщиха местни медии, цитирайки полицейското управление на града.
„В момента няма активна заплаха за общността. Стрелецът е задържан“, се казва в изявление на градските власти, публикувано в социалната мрежа X.
Редактор: Мария Барабашка
There is an active police situation at Annunciation Church, 509 W. 54th St. There is no active threat to the community at this time. The shooter is contained. Stay away from the area to allow emergency personnel to help victims – W. 54th Street between Lyndale and Nicollet Ave.— City of Minneapolis (@CityMinneapolis) August 27, 2025
