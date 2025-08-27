Властите съобщиха, че стрелецът е задържан и няма заплаха за общността

Полиция и екипи на спешна помощ реагираха в сряда на сигнал за активен стрелец в църква в южната част на Минеаполис, съобщиха местни медии, цитирайки полицейското управление на града.

Трагедия на сватба в Турция: Младоженецът загина при „празнична“ стрелба

„В момента няма активна заплаха за общността. Стрелецът е задържан“, се казва в изявление на градските власти, публикувано в социалната мрежа X.

Редактор: Мария Барабашка
Източник: "Ройтерс"

