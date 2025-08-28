Снимка: iStock
-
Престъплението се наказва с до 8 години затвор – сигналът е подаден от самото дете
Очаква се съдът да гледа мярката за неотклонение на 31-годишен учител по физическо, задържан за сексуално посегателство над 13-годишно момиче в София.
Софийската районна прокуратура му повдигна обвинение, след като седмокласничката подала жалба в полицията.
Задържаха учител за сексуални контакти със седмокласничка
По първоначална информация двамата поддържали отношения от средата на втория учебен срок. Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години.Редактор: Румен Лозанов
