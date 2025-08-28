След екстрадицията на Никола Николов-Паскал у нас, днес той се яви в Антикорупционната комисия да даде обяснения по делото за контрабанда и корупция, по което е обвинен. Той е задържан до 72 часа. Засега информация от Софийската градска прокуратура по случая няма. Не е ясно дали и от държавното обвинение ще поискат постоянния му арест от съда.

Снимка: Георги Карамфилов, NOVA

Екстрадираха обратно у нас Никола Николов-Паскал (ВИДЕО)

Паскал беше обвинен през миналата година задочно като участник в престъпна група за контрабанда и корупция заедно с бившата директорка на митниците Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и други трима.

Снимка: Георги Карамфилов, NOVA

Вчера 64-годишният мъж беше върнат на „Калотина”, но медиите не бяха допуснати в граничния пункт.

Темата коментира журналистът Стефан Миланов от „Клуб Z” в ефира на „Здравей, България“. Той анализира случая и подчерта сериозните неясноти и съмнения около досъдебното производство.

„Интересното е, че този човек никога не е осъждан. А сега изведнъж той е представян като централна фигура в огромна престъпна мрежа“, отбеляза Миланов.

Журналистът подчерта, че обвиненията срещу Паскал са част от т.нар. „митничарска афера“, която изглежда замразена от месеци. Най-фрапиращото според него е, че организираната престъпна група, за която се говори, няма ясно посочен лидер, какъвто е необходим за подобен тип обвинения.

„Тази ОПГ няма глава. Кой я ръководи? Това не е ясно и буди съмнения дали изобщо имаме стройна структура, или просто политически сценарий“, коментира Миланов.

Миланов не изключи възможността да бъде внесен обвинителен акт, но остава скептичен за неговата стойност:

„Това, което очаквам, е обвинителен акт, но дали в него ще има истински доказателства, или ще остане на нивото на компромати и внушения – предстои да видим.“

Той напомни, че на този етап делото е в дълбока сянка, със засекретено разследване, а публичната информация е силно ограничена.

„Да, контрабанда има. Да, контрабандата минава през България. Но дали върховете на властта са част от това? И дали прокуратурата има смелостта да го каже ясно? Това ще разберем, когато делото тръгне по същество – ако въобще тръгне“, посочи журналистът.

Темата коментираха и журналистът Кирил Борисов и експертът по сигурност от Центъра за изследване на демокрацията - Тихомир Безлов в предаването "Твоят ден" на NOVA NEWS. Експертите подчертаха неизвестните около случая, като не изключиха и възможност за подкрепа на дейността му от вътрешни лица в съответните институции.

"В това дело Паскал е централната фигура, макар че в цялост личността му е почти мистична. Освен това е малко вероятно делото да бъде внесено с обвинителен акт", посочи Кирил Борисов. По думите му в случая има силен политически оттенък, макар че наличните сведения не обвързват обществени лица с хода на разследванията.

"Интересно е какви показания би могъл да даде самият той - със сигурност това би наклонило везните на разследването. Работата по разследване на контрабандните канали е започнала в ДАНС, имало е изготвен и списък с лица, за които има съмнение, че са издавали информация или са подпомагали Николов по друг начин. Не е ясно обаче какво се е случило с този списък", каза още Борисов.

"Запознати със случая коментират, че той не е сред най-силните имена в нелегалния бизнес с цигари. В годините са залавяни камиони, за които се твърдеше, че идват от него, но така и не се стигна до разследване. Интересно е също, че от Сърбия ни предадоха човека, което е доста различно като поведение с други подобни случаи в годините", обясни Тихомир Безлов. Той изрази мнение, че за период от време случаят е бил изолиран от българския криминален свят на фона на други акции, сред които откриването на склада за цигари в хасковско село.

"Мрежите за контрабанда продължиха да работят дори на този фон, а за съжаление страната има опит на европейския пазар. И от последните открити фабрики се разбра, че много малка част от произведеното остава у нас, а виждаме как развитието по този конкретен случай имаше по-скоро политически оттенък", каза още Безлов.