Ден след като държавата затегна контрола върху атракциите чрез нов закон, тримата обвинени за инцидента, при който 8-годишният Иван изгуби живота си, отново се изправиха пред съда в Бургас. Заседанието, на което се гледат мерките им, продължи почти 2 часа. Решението ще бъде оповестено в 17:30 минути.

инистерството на транспорта предлага промени в нормативната уредба за атракционните дейности

По време на последното заседание на двама от служителите на фирмата, организирала парасейлинг атракцията в Несебър, беше определена мярка „задържане под стража“. Така в ареста останаха морякът, управлявал лодката – Камен Тенев, и Петко Стефанов, считан за отговорник на водната база. И двамата настояват да бъдат освободени.

Капитанът на лодката Христо Раев, който беше пуснат под гаранция от 5000 лева, иска от съда сумата да бъде намалена.

Постоянен арест за двама от обвиняемите за смъртта на 8-годишния Иван

„Това е такъв голям шок. Просто видях как пада детето. Направихме опит да спасим майката, за да не скочи и тя след него”, заяви пред журналисти Христо Раев. Запитан кой е вързал коланите на детето, той обясни, че това е работа на моряка. „Аз нямам времето да ги видя. Правя 5-6 други неща”, допълни Раев.

„Аз работя в тази фирма от 7-8 години. Досега проблеми с техниката не сме имали. Когато капитанът каже, че трябва ново въже, то се купува. Когато ни каже капитанът, че трябва нов парашут, независимо колко пари струва, още на следващия ден парашутът е на лодката. Може би около 2-3 седмици това лято не сме работили, защото аз и Петко сме преценили, че е опасно за клиентите”, заяви Раев. По думите му коланите се сменят редовно.

„Аз не считам, че Петко Стефанов е човекът, който следва да понесе цялата отговорност по този случай и въобще да понесе каквато и да било отговорност. Но това е мнение на мен в качество ми на негов защитник.Това мога да ви кажа към настоящия момент”, заяви адвокат Благой Потеров. „Абсолютно не е прикривал никакви документи. Той няма как да прикрива документите, тъй като управителят на дружество съхранява документите”, допълни Потеров.

Петър Димитров, адвокат на Камен Тенев, заяви, че неговия подзащитен е най-невинен. „По силата на посочените нормативни актове, той не носи отговорност. Те задължават отговорника на групата и капитана, но не и него. Той може да носи отговорност за обикновена непредпазливост”, каза адвокат Димитров.