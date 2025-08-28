Поразени са сградите на представителството на Европейския съюз и на Британския съвет в Киев

Русия изстреля 598 дрона и 31 балистични и крилати ракети срещу Украйна по време на нова масирана атака през нощта, съобщи украинската въздушна армия, цитирана от АФП.

Според предварителните данни 563 бойни дрона и дрона-примамки, както и 26 ракети са били свалени или заглушени, посочиха от ВВС.

Броят на жертвите от ударите по Киев се увеличи до 10. 

Украинският президент Володимир Зеленски призова международните партньори на Украйна да реагират решително на поредната руска атака срещу страната, при която загинаха 15 души, сред които три деца. 

Русия обвини Украйна за атака с дрон край Курската АЕЦ

► Нанесени са щети на сградата на представителството на Европейския съюз

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви днес, че е ужасен от поредната серия смъртоносни руски удари по Киев, които са нанесли щети и на сградата на представителството на Европейския съюз, предаде "Франс прес".

"Моите мисли са с украинските жертви, както и с персонала на представителството на ЕС, чиято сграда беше повредена от този умишлен удар на Русия“, написа Коща в профила си в Х.

"ЕС няма да се остави да бъде сплашен. Агресията на Русия само засилва нашата решимост да подкрепим Украйна и нейния народ", добави той.

"Сградата на представителството на ЕС в Киев беше повредена от днешните руски удари по цивилни райони", заяви на свой ред еврокомисарят Марта Кос в публикация в Х.

"Осъждам категорично тези брутални атаки, които са ясен знак, че Русия отхвърля мира и избира терора. Изразяваме пълната си солидарност със служителите на представителството на ЕС, техните семейства и всички украинци, които понасят тази агресия", допълни тя, цитирана от "Ройтерс".

Служителите на представителството на ЕС в Киев са в безопасност, написа в Х председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Тя призова Русия да спре, по думите ѝ, "безразборните атаки срещу цивилна инфраструктура и да започне преговори за справедлив и траен мир".

Украинският външен министър Андрий Сибига обвини днес Русия в Х, че умишлено взема на прицел дипломати. Той заяви, че това е нарушение на Виенската конвенция и призова за международно осъждане на атаката, посочва ДПА.

"Изразяваме солидарност с нашите колеги от ЕС и сме готови да окажем съдействие", заяви Сибига, който публикува и снимки на щетите в офисните помещения на сградата.

"Нощната атака на Русия срещу Киев „показва умишлен избор за ескалация и подигравка с мирните усилия“, казва заместник-председателят на Европейската комисия Кая Калас.

► Поразена е и сградата на Британския съвет в Киев

Сградата на Британския съвет в Киев също е била поразена при руската атака тази нощ, заяви британският премиер Киър Стармър, цитиран от "Ройтерс". Той изказа съболезнованията си на семействата на жертвите. 

"Мислите ми са с всички потърпевши от руските удари срещу Киев, при които бе поразена сградата на Британския съвет", написа Стармър в Х. 

Френският президент Еманюел Макрон осъди атаката, наричайки я варварска, предаде Ройтерс.

„629 дрона и ракети за една нощ над Украйна: това е идеята на Русия за мир. Терор и варварство“, написа Макрон в X.

Той допълни, че Франция категорично „осъжда тези безсмислени и жестоки атаки“.

Редактор: Габриела Винарова
Източник: БГНЕС, Анелия Пенкова, Алексей Маргоевски, БТА, Петя Димитрова, БТА, CNN

