Русия изстреля 598 дрона и 31 балистични и крилати ракети срещу Украйна по време на нова масирана атака през нощта, съобщи украинската въздушна армия, цитирана от АФП.

Според предварителните данни 563 бойни дрона и дрона-примамки, както и 26 ракети са били свалени или заглушени, посочиха от ВВС.

Броят на жертвите от ударите по Киев се увеличи до 15, сред които и 4 деца.

Украинският президент Володимир Зеленски призова международните партньори на Украйна да реагират решително на поредната руска атака срещу страната, при която загинаха 15 души, сред които три деца.

Русия обвини Украйна за атака с дрон край Курската АЕЦ

► Нанесени са щети на сградата на представителството на Европейския съюз

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви днес, че е ужасен от поредната серия смъртоносни руски удари по Киев, които са нанесли щети и на сградата на представителството на Европейския съюз, предаде "Франс прес".

Horrified by yet another night of deadly Russian missile attacks on Ukraine.



My thoughts are with the Ukrainian victims and also with the staff of @EUDelegationUA, whose building was damaged in this deliberate Russian strike.



The EU will not be intimidated. Russia’s aggression… pic.twitter.com/SZNeN31IOo — António Costa (@eucopresident) August 28, 2025

"Моите мисли са с украинските жертви, както и с персонала на представителството на ЕС, чиято сграда беше повредена от този умишлен удар на Русия“, написа Коща в профила си в Х.

"ЕС няма да се остави да бъде сплашен. Агресията на Русия само засилва нашата решимост да подкрепим Украйна и нейния народ", добави той.

"Сградата на представителството на ЕС в Киев беше повредена от днешните руски удари по цивилни райони", заяви на свой ред еврокомисарят Марта Кос в публикация в Х.

The EU Delegation in Kyiv was damaged by today’s Russian strikes on civilian areas.



I strongly condemn these brutal attacks, a clear sign that Russia rejects peace & chooses terror.



Our full solidarity goes to EU staff, their families, & all Ukrainians enduring this aggression. pic.twitter.com/FA9hKMq3LJ — Marta Kos (@MartaKosEU) August 28, 2025

"Осъждам категорично тези брутални атаки, които са ясен знак, че Русия отхвърля мира и избира терора. Изразяваме пълната си солидарност със служителите на представителството на ЕС, техните семейства и всички украинци, които понасят тази агресия", допълни тя, цитирана от "Ройтерс".

Служителите на представителството на ЕС в Киев са в безопасност, написа в Х председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

I'm outraged by the missile and drone attack on Kyiv, killing men, women and children.



And damaging our EU diplomatic mission.



My thoughts go to our brave staff.



Russia's strikes on Kyiv will only strengthen Europe's unity and Ukraine's defiance ↓ https://t.co/VzuBWIPxzH — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 28, 2025

Тя призова Русия да спре, по думите ѝ, "безразборните атаки срещу цивилна инфраструктура и да започне преговори за справедлив и траен мир".

Украинският външен министър Андрий Сибига обвини днес Русия в Х, че умишлено взема на прицел дипломати. Той заяви, че това е нарушение на Виенската конвенция и призова за международно осъждане на атаката, посочва ДПА.

Following the barbaric Russian strike on the Ukrainian capital, it was important to visit, together with heads of 55 foreign diplomatic missions, the site of one of the strikes, a ruined residential building in the Darnytskyi district.



This is a site of a horrible war crime. At… pic.twitter.com/UEAx6atz7g — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 28, 2025

"Изразяваме солидарност с нашите колеги от ЕС и сме готови да окажем съдействие", заяви Сибига, който публикува и снимки на щетите в офисните помещения на сградата.

"Нощната атака на Русия срещу Киев „показва умишлен избор за ескалация и подигравка с мирните усилия“, казва заместник-председателят на Европейската комисия Кая Калас.

► Поразена е и сградата на Британския съвет в Киев

Сградата на Британския съвет в Киев също е била поразена при руската атака тази нощ, заяви британският премиер Киър Стармър, цитиран от "Ройтерс". Той изказа съболезнованията си на семействата на жертвите.

My thoughts are with all those affected by the senseless Russian strikes on Kyiv which have damaged the British Council building.



Putin is killing children and civilians, and sabotaging hopes of peace.



This bloodshed must end. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 28, 2025

"Мислите ми са с всички потърпевши от руските удари срещу Киев, при които бе поразена сградата на Британския съвет", написа Стармър в Х.

В следствие руският посланик в Обединеното кралство ще бъде извикан от Министерството на външните работи на Великобритания. Очаква се Андрей Келин да се срещне с официални лица, а не с министри.

Френският президент Еманюел Макрон осъди атаката, наричайки я варварска, предаде Ройтерс.

629 missiles and drones in a single night over Ukraine: this is Russia’s idea of peace. Terror and barbarism.



More than a dozen dead, including children.



Residential areas and civilian infrastructures deliberately targeted. The offices of the European Union Delegation… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 28, 2025

„629 дрона и ракети за една нощ над Украйна: това е идеята на Русия за мир. Терор и варварство“, написа Макрон в X.

Той допълни, че Франция категорично „осъжда тези безсмислени и жестоки атаки“.

Междувременно руското министерство на отбраната публикува последната си оперативна актуализация за войната си в Украйна.Там се казва, че руските сили са ударили военни цели в областите Суми, Донецка, Запорожка, Днепропетровск, Херсон и Харков. Сред целите са били складове за боеприпаси и безпилотни летателни апарати, както и временни пунктове за разполагане на украинските въоръжени сили.

Министерството добавя, че е ударило среден разузнавателен кораб в река Дунав, а противовъздушната му отбрана е свалила самолети, авиобомби, ракетни снаряди и безпилотни летателни апарати.

Не се споменава за нощните удари по жилищни райони в украинската столица Киев.

Информацията за поразения кораб беше потвърдена и от Украйна: „По отношение на съобщенията за удар по кораб на украинския флот: потвърждаваме атаката. Продължават усилията за справяне с последствията. По-голямата част от екипажа е в безопасност, а търсенето на няколко моряци продължава. За съжаление, един член на екипажа е загинал, а няколко са ранени“, заяви в коментар за „Укринформ“ Дмитрий Плетенчук, говорител на украинския военноморски флот.

Редактор: Габриела Винарова