Франция, Великобритания и Германия задействаха „механизма за възстановяване на санкциите“, който възстановява всички санкции на ООН срещу Иран заради ядрената му програма, заявявайки, че Иран умишлено се е оттеглил от ядрената си сделка от 2015 г., която ги е отменила.

Европейските страни, известни като E3, предложиха на Иран отлагане на санкциите по време на преговорите през юли в замяна на три условия за Иран: възобновяване на преговорите със Съединените щати относно ядрената му програма, разрешаване на достъп на инспекторите на ООН до ядрените му обекти и отчитане на над 400 килограма високообогатен уран, за които според надзорния орган на ООН е отговорен. Техеран, който сега обогатява уран до нива, близки до оръжейните, отхвърли това предложение.

САЩ и Иран се опитаха да постигнат ново ядрено споразумение по-рано тази година, но тези преговори не са възобновени след 12-дневната израелска бомбардировка на ядрените и военни обекти на Иран и бомбардировката от САЩ на 22 юни.

♦Как работи механизмът за възстановяване

Съгласно Съвместния всеобхватен план за действие, постигнат между световните сили и Иран през 2015 г., Техеран се съгласи да ограничи обогатяването на уран до нива, необходими за гражданска ядрена енергия, в замяна на отмяна на икономическите санкции. Международната агенция за атомна енергия беше натоварена със задачата да наблюдава ядрената програма.

Целта на механизма е бързото повторно налагане на всички санкции преди споразумението, без да бъде наложено вето от членовете на Съвета за сигурност на ООН, включително постоянните членове Русия и Китай.

Процесът започва, когато един или повече участници в ядреното споразумение уведомят генералния секретар на ООН и председателя на Съвета за сигурност за „значителното неизпълнение на ангажиментите“ от страна на Иран.

Това задейства 30-дневен период, през който трябва да бъде приета нова резолюция за продължаване на облекчаването на санкциите. Тъй като това е малко вероятно защото САЩ, Великобритания и Франция биха наложили вето на подобна резолюция, всички санкции на ООН автоматично се връщат. На този етап не е необходимо допълнително гласуване и никой член на Съвета за сигурност не може да блокира повторното налагане.

♦Срокът изтича през октомври

По-рано тази година европейците се споразумяха със САЩ да определят краен срок до края на август за задействане на механизма, ако не бъде постигнато споразумение с Иран.

САЩ не могат да активират този механизъм, тъй като президентът на САЩ Доналд Тръмп изтегли Америка от ядрената сделка през 2018 г.

♦Два фактора обуславят задействането на механизма за възстановяване на санкциите

Сега е напълно възможно усилията да се сблъскат с вето от Китай и Русия, които са предоставяли подкрепа на Иран в миналото.

Второ, европейците задействаха механизма под председателството на Южна Корея в Съвета за сигурност, преди Русия да поеме контрола през октомври. Въпреки че Русия не може да наложи вето върху повторното налагане на санкции съгласно механизма, дипломати казват, че Москва може да използва процедурни тактики за забавяне, докато ядрената сделка изтече.

♦Позиция на E3

Европейските държави твърдят, че Иран „умишлено и публично се е отклонил“ от ангажиментите по ядрената сделка.

През май МААЕ заяви, че Иран е натрупал 408,6 килограма уран, обогатен до 60% чистота. Ако е обогатен до 90%, това би било достатъчно за производството на девет ядрени оръжия, според критерии на МААЕ, въпреки че едно оръжие би изисквало други елементи, като например детониращо устройство.

МААЕ също така изчисли, че към 17 май общият запас от обогатен уран на Иран е 9 247,6 килограма. Количествата далеч надвишават ограниченията, определени в ядрената сделка, съгласно които на Иран е позволено да обогатява уран до 3,67% и да поддържа запас от уран до 300 килограма.

Освен това, през 2022 г. Иран премахна по-голямата част от оборудването за наблюдение, включително камерите на МААЕ. Година по-късно Иран забрани на някои от най-опитните инспектори на агенцията да влизат.

♦Позиция на Иран

Иран отдавна твърди, че ядрената му програма служи само за мирни цели. Техеран също така твърди, че има право да се откаже от ограниченията на ядрената сделка, тъй като Вашингтон се оттегли от нея през 2018 г. и възстанови собствените си санкции.

Иран твърди, че няма правно основание европейците да наложат отново санкциите на ООН, твърдейки, че страните не са спазили споразумението след излизането на САЩ.

Техеран също така заплаши да се оттегли от глобалния Договор за неразпространение на ядрени оръжия.

♦Други варианти

След като механизмът за бързо връщане беше задействан, остава малък шанс за дипломатическо решение, каза Али Ваез, директор на проекти за Иран в Международната кризисна група.

Ако Западът и Иран постигнат дипломатическо споразумение в рамките на 30-дневния срок, може да бъде внесена резолюция за отлагане на механизма от 18 октомври.

„В известен смисъл времето е благоприятно, защото се припокрива с годишната седмица на високо равнище на Общото събрание на ООН, която ще доведе в Ню Йорк високопоставени лидери“, каза Ваез.

