Снимка: Кореспондент на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев
Само до 20 ч. са подадени над 20 сигнала за поражения
Мощна буря премина през Кюстендил. Само до 20 ч. са подадени над 20 сигнала за поражения, предаде кореспондентът на БТА в града Ярослав Ставрев.
Кметът Огнян Атанасов призова чрез Facebook жителите на общината да не излизат по време на бурята. Той апелира тези, които имат моторни резачки и техника, да помогнат като доброволци. Сборният пункт е на паркинга при сградата на Общината.
Жълт код за опасно време в неделя
По думите му има паднали дървета на бул. "Раковски", при Стадион "Осогово", при сградата на Областна администрация, както и върху къща на ул. "Демокрация". В призива си към гражданите кметът посочва, че е повикано доброволното формирование към Общината.Редактор: Калина Петкова
