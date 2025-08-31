-
Грета Тунберг води флотилия с хуманитарна помощ за гладуващите в Газа
Българския туристически съюз отбелязва 130 години от създаването си с поход до Черни връх
Спортни новини (31.08.2025 - обедна)
Протест в Мексико срещу насилствените изчезвания на хора
Музиката на надеждата от тишината на руините: Айхам Ахмад - от бомбите в Сирия до сцените на Европа
Между скалпела и сергията: Бъдеща лекарка продава зеленчуци във Видин
Протестите са на две точки
За трета поредна седмица Плевен излезе на протест. Причината е хроничното безводие в региона, което продължава месец. Протестите са на две точки.
Първо - около 15 часа автошествие блокира за два часа пътя Плевен - София.
Безводието в Плевен: Премиерът вдигна жълт картон на областния управител, експерти на МРРБ тръгват на проверка (ОБЗОР)
След това недоволните от водната криза се пренесоха в центъра на Плевен, пред общината. Тази седмица държавата пое контрола над водната криза. ВиК експерти от цялата страна са командировани в Плевен да търсят течове по водопроводната мрежа.
