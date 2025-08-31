За трета поредна седмица Плевен излезе на протест. Причината е хроничното безводие в региона, което продължава месец. Протестите са на две точки.

Първо - около 15 часа автошествие блокира за два часа пътя Плевен - София.

Безводието в Плевен: Премиерът вдигна жълт картон на областния управител, експерти на МРРБ тръгват на проверка (ОБЗОР)

След това недоволните от водната криза се пренесоха в центъра на Плевен, пред общината. Тази седмица държавата пое контрола над водната криза. ВиК експерти от цялата страна са командировани в Плевен да търсят течове по водопроводната мрежа.