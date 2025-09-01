Снимка: iStock, илюстративна
Няма пострадали
Пожар е пламнал в град Белослав. Огънят е обхванал сухи треви и храсти.
Пламъците се разпространили бързо заради силния вятър и са достигнали до 3-4 къщи в един от крайните квартали на Белослав, съобщи БНР.
Няколко противопожарни екипа са изпратени на ул. "Роза". Пожарът е предизвикан от горене на кабели за извличане на цветен метал.
Няма пострадали, каза за Радио Варна кметът на Белослав Деян Иванов.Редактор: Дарина Методиева
Източник: БНР
Последвайте ни