Пожар е пламнал в град Белослав. Огънят е обхванал сухи треви и храсти.

Пламъците се разпространили бързо заради силния вятър и са достигнали до 3-4 къщи в един от крайните квартали на Белослав, съобщи БНР .

Няколко противопожарни екипа са изпратени на ул. "Роза". Пожарът е предизвикан от горене на кабели за извличане на цветен метал.

Няма пострадали, каза за Радио Варна кметът на Белослав Деян Иванов.

Редактор: Дарина Методиева