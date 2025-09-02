Снимка: iStock
Хора от ромската махала тръгнали да търсят и да отмъщават на смятани от тях за наркодилъри
Полиция, кмет и ромски тартори на среща днес в Ботевград, след като снощи в града избухна напрежение. По данни на МВР около 19:30 ч. група от махалата тръгнала да търси жител на близкото село Трудовец, тъй като го смятали за наркодилър, отговорен за смъртта на техен близък.
Засилено полицейско присъствие в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
След като не го открили, потрошили къщата, в която живее. Те се отправили към Ботевград в опит да намерят и други, смятани от тях за наркоразпространители.
На място били изпратени служители от близки полицейски управления, "Жандармерия" и специализирани полицейски сили. Няма данни за ранени или пострадали.Редактор: Дарина Методиева
