Учебен самолет "Чесна-172" е паднал в нива и се е разбил край курортното селище Торбалъ, окръг Измир, Югозападна Турция.

Според съобщение на валийството в Измир самолетът е излетял от летището Селчук и се е разбил в сряда сутринта. Спасителните екипи са пристигнали бързо на мястото на инцидента и са установили, че 30-годишният пилот е загинал.

Според вестник "Миллиет" самолетът е бил пилотиран от обучаващ се пилот.

Започнало е разследване за причините за катастрофата.

