Най-малко трима души са загинали, а други 20 са ранени, след като прочутият фуникуляр „Глория“ в Лисабон дерайлира и се разби, съобщиха от службите за спешна помощ.

По данни на Португалската агенция за гражданска защита, няколко души остават блокирани на мястото на катастрофата, а девет от пострадалите са в тежко състояние, предаде Би Би Си.

Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват преобърнатия жълт вагон, почти напълно разрушен, докато хора бягат от района, обвит в дим.

Президентът на Португалия Марселу Ребело де Соуза изрази „съчувствие и солидарност с близките на засегнатите от трагедията“. Съболезнования изпрати и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Инцидентът е станал в сряда около 18:05 ч. местно време, в близост до „Авенида да Либердаде“. Все още не е ясно колко души са били на борда в момента на катастрофата и дали сред жертвите има чуждестранни граждани.

Според информация на португалския вестник Observador, причината за катастрофата може да е скъсано въже по трасето, което е довело до загуба на контрол и удар във сграда. На мястото са изпратени 62 спасители и 22 превозни средства, съобщиха от службата за гражданска защита.

фуникулярът „Глория“ е една от най-емблематичните забележителности на Лисабон. Открит е през 1885 г., а три десетилетия по-късно е електрифициран. С жълтите си вагони той превозва жители и туристи по 275-метровия наклон от площад „Рестаурадореш“ към живописния квартал Байро Алто.

Местните власти уточняват, че е твърде рано да се каже каква е точната причина за трагедията и колко хора са били засегнати.

Редактор: Мария Барабашка