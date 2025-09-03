Най-малко 15 души са загинали, а 18 са ранени, след като вагон на известния фуникуляр „Глория“ в Лисабон дерайлира и катастрофира, съобщиха спешните служби.

Португалската служба за спешна медицинска помощ заяви, че петима от ранените са в сериозно състояние. Останалите тринадесет, включително едно дете, са с леки наранявания, предаде Би Би Си.

По-рано бе съобщено, че няколко души са останали блокирани на мястото на инцидента. Според властите всички те вече са били спасени.

Кметът на Лисабон, Карлос Мойдаш, написа в социалните мрежи: „Лисабон е в траур. Това е трагичен момент за града“.

Не е ясно колко души са се намирали на борда по време на инцидента с въжена железница, който се случи близо до булевард „Аvenida da Liberdade“ около 18:05 в сряда вечерта.

Не се знае дали загиналите са португалски граждани или чужденци.

Най-малко седем мигранти загинаха, след като лодките им потънаха край Южна Испания

Кадри, широко споделяни в социалните мрежи, показват ярко жълтия вагон обърнат и почти напълно разрушен. На тях се виждат хора, които бягат пеша от мястото, докато във въздуха се вижда дим.

Властите в Лисабон заявяват, че е твърде рано да се определи причината за инцидента.

Въпреки това, португалският вестник Observador съобщи, че едно от въжетата се е освободило по трасето на лифта, което е причинило загуба на контрол и сблъсък с близка сграда.

Португалският президент Марсело Ребело де Соуза публикува изявление, изразявайки „съчувствие и солидарност с семействата, засегнати от тази трагедия“.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също изрази съболезнования към семействата на жертвите.

Според уебсайта на гражданската защита на мястото са 62 души от спешните служби и 22 превозни средства.

Лифтът „Глория“ е една от най-известните забележителности и туристически атракции в Лисабон. Той е открит през 1885 г. и е електрифициран три десетилетия по-късно.

Иконичните жълти вагони са от съществено значение за град с хълмист релеф като Лисабон. Те се вият по много от калдъръмените улици.

Този конкретен вагон, който катастрофира, пътува около 275 м от площад „Restauradores“ в центъра на Лисабон до живописните калдъръмени улици на района „Bairro Alto“ („Високият квартал“), като пътуването отнема само три минути.

Той и другите лифтове се използват от жителите на Лисабон, но също така са изключително популярни сред туристите – а в края на лятото португалската столица е особено натоварена.

Редактор: Мария Барабашка