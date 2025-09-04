Снимка: БТА
-
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща пристига у нас
-
След инцидента с Урсула фон дер Лайен: Италия обмисля засекретяване на полетите на висши държавници
-
Нов политически сезон, нови заплати: Депутатите вече с близо 8000 лв.
-
Доц. Милен Любенов: Опит за избор на главен прокурор ще доведе до много сериозни масови протести
-
Заглушеният GPS сигнал на самолета с Фон дер Лайен: Научаваме ли винаги за проблеми в сигурността ни първо от чужбина
-
Комисарят за финансовите услуги и съюза на спестяванията и инвестициите ще бъде на посещение в България
Заглушаването на навигацията принуди пилота да кацне с хартиени карти
Депутатите ще изслушат премиера Росен Желязков заради проблема с GPS сигнала при кацането на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на летището в Пловдив в неделя.
Деактивираната навигационна система принуди пилота на самолета да кацне, използвайки хартиени карти.
По думите на премиера Росен Желязков още от началото на войната в Украйна се води радиоелектронна борба, която включва умишлени смущения в радиочестотния спектър. Интерференцията не е била насочена конкретно към един или друг въздухоплавателен обект.Редактор: Румен Лозанов
Последвайте ни