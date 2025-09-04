Депутатите ще изслушат премиера Росен Желязков заради проблема с GPS сигнала при кацането на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на летището в Пловдив в неделя.

Деактивираната навигационна система принуди пилота на самолета да кацне, използвайки хартиени карти.

По думите на премиера Росен Желязков още от началото на войната в Украйна се води радиоелектронна борба, която включва умишлени смущения в радиочестотния спектър. Интерференцията не е била насочена конкретно към един или друг въздухоплавателен обект.

Редактор: Румен Лозанов