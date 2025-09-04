Снимка: БГНЕС
Изслушват директора на „Столичен електротранспорт“
Комисията по транспорт и пътна безопасност в Столичния общински съвет ще проведе извънредно заседание днес, на което ще бъде изслушан изпълнителният директор на „Столичен електротранспорт“ заради тежкия инцидент по трамвайна линия 22 във вторник.
Млад мъж е обвинен за инцидента с трамвай в София (ВИДЕО)
Припомняме, че трамвай излезе от релсите в района на Румънското посолство в София, вряза се в стълб и пешеходен подлез, след което помете седем автомобила.Редактор: Румен Лозанов
