Комисията по транспорт и пътна безопасност в Столичния общински съвет ще проведе извънредно заседание днес, на което ще бъде изслушан изпълнителният директор на „Столичен електротранспорт“ заради тежкия инцидент по трамвайна линия 22 във вторник.

Припомняме, че трамвай излезе от релсите в района на Румънското посолство в София, вряза се в стълб и пешеходен подлез, след което помете седем автомобила.

