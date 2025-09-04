Близо 200 килограма марихуана бяха заловени при съвместна акция на ГДБОП и Агенция "Митници" на ГКПП "Капитан Андреево". Наркотикът е бил укрит в 194 пакета в специално изграден тайник на товарен камион със сръбска регистрация. "Борбата с наркотрафика е един от основните ни приоритети", заявиха от ГДБОП на специална пресконференция.

Операцията е резултат от съвместна работа между службите, продължила няколко дни. "Служители проведоха редица оперативно-издирвателни и разузнавателни мероприятия, в резултат на които бяха установени два влекача и едно ремарке", обясни Емил Борисов, заместник-директор на ГДБОП.

Товарната композиция е преминала през територията на страната и е била спряна при опит да я напусне на 1 септември.

"Товарната композиция със сръбски регистрационен номер беше отделена за щателна митническа проверка, която стартира с извършване на рентгенова проверка. В резултат на нея бяха забелязани подозрителни сенки в предната част на ремаркето", заяви представител на Агенция "Митници".

При последвалата физическа проверка и разглобяване на елементи от конструкцията е открит специално изработен тайник. "В него митническите служители откриха 194 пакета със зелена тревиста маса, която при тестване с полеви наркотест реагира положително на марихуана", допълни митническият служител.

От ГДБОП подчертаха, че наркотрафикът е пряко свързан с международната организирана престъпност и противодействието изисква отлично сътрудничество. „Противодействието на наркотрафика никога не може да бъде успешно, когато работи само една служба. Само по този начин, когато се работи съвместно, имаме си доверие помежду си и се постигат резултати“, коментира Емил Борисов.

