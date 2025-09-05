Снимка: iStock
Учител в техникум в германския град Есен беше ранен при нападение с хладно оръжие.
🇩🇪 #BREAKINGNEWS— Uncensored News (@Uncensorednewsw) September 5, 2025
Student stabbed a teacher in Essen, #Germany - police are currently searching for the suspect
The Essen police are asking people to avoid the area as much as possible. pic.twitter.com/6hf24CO5Zj
Полицията съобщи, че провежда операция по издирване на нападателя, след като той е избягал от местопрестъплението. Според в. "Билд" нападателят е бил ученик.
BREAKING: A large-scale police operation is ongoing near the vocational school on Blücherstraße in Essen, Germany, following the stabbing of a teacher by a student. A search is underway for the suspect. pic.twitter.com/85TPb7BVpn— BREAKING NEWS (@fabio1971121971) September 5, 2025
В хода на издирвателната операция предполагаемият нападател е бил прострелян от полицията и сега му се оказва медицинска помощ, поясни полицията.Редактор: Цветина Петкова
