Соченият за бияч на полицейския шеф от Русе се казва Жулиен Кязъмов. Освен него, задържани за побоя над старши комисар Николай Кожухаров са двама негови приятели - 18-годишният Кирил Гочев и 19-годишният Виктор Иванов, както и 15-годишният С.А.

Гочев е израснал без родители - нямал баща, а майка му починала преди 2 години. Отгледан бил от баба си. Младият мъж работел като сервитьор. Именно негова била и колата, с която групата дрифтирала из центъра на крайдунавския град.

Непълнолетното момче пък било това, което настоявало за личното си пространство и твърдяло, че не го интересува коя е жертвата.

Шефът на ОДМВР-Русе бил пребит пред съпругата си и невръстното им дете

Мирослав Маринов, зам.-окръжен прокурор на Русе обясни, че са събрани много допълнителни данни и доказателства, а медицинската документация е позволила квалификация "Тежка телесна повреда – общо разстройство на здравето с опасност за живота". Това е наложило вече делото да се наблюдава от Окръжна прокуратура. Маринов поясни, че ще има и допълнителни обвинения след допълнителните медицинска и техническа експертиза. Според прокурора почти всички са се разкаяли, искали да дават обяснения и съжалявали за случилото се.

Зам.-директорът на ОДМВР-Русе Александър Ковачев каза, че още вчера има два екипа на жандармерията които помагат на полицията в Русе. Всички екипи "ще наситят изцяло градската част на Русе, ще се извършват щателни проверки и през нощта" като мерките са за неопределено време.

От УМБАЛ „Канев" в Русе заявиха, че няма промяна в състоянието на ст. ком. Кожухаров. „Той подлежи на белодробна и хемодинамична стабилизация”, добавят от лечебното заведение.

Редактор: Калина Петкова