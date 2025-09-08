Снимка: Start Photo
Той и Иван Иванов написаха история на US Open
Младата ни тенис звезда Александър Василев се завърна в родината. Той и Иван Иванов написаха история на US Open, след като се превърнаха в в първите български спортисти, достигнали финал на турнир от Големия шлем.
След US Open: Тенисистите Иван Иванов и Александър Василев се завръщат у нас
Преди близо 2 месеца Иванов спечели и юношеската титла в "Уимбълдън", а Василев отпадна на полуфинал. Двете ни надежди в тениса са част от отбора на България за Купа „Дейвис" за мача срещу Финландия следващия уикенд.Редактор: Ивайла Митева
