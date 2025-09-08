Младата ни тенис звезда Александър Василев се завърна в родината. Той и Иван Иванов написаха история на US Open, след като се превърнаха в в първите български спортисти, достигнали финал на турнир от Големия шлем.

Преди близо 2 месеца Иванов спечели и юношеската титла в "Уимбълдън", а Василев отпадна на полуфинал. Двете ни надежди в тениса са част от отбора на България за Купа „Дейвис" за мача срещу Финландия следващия уикенд.

