Възникнал е пожар на територията на Сакар планина между селата Младиново, Лисово и Костур в община Свиленград в понеделник следобед. Огънят е обхванал приблизително 1000 декара, като горят предимно пасища и горски масиви, съобщиха от пресцентъра на областната администрация в Хасково, цитирани от БТА.

Гасенето е затруднено от силния вятър и труднодостъпния терен. На място работят 13 противопожарни автомобила на Регионална дирекция "Пожарна и аварийна безопасност"- Хасково, един булдозер и доброволното формирование от община Свиленград.

Голям пожар гори в Хасковско (ВИДЕО)

За овладяване на пожара ще се включи и хеликоптер. Няма опасност за населените места, уверяват от областната администрация.

