В община Свиленград е обявено частично бедствено положение
Пожарът на територията на Сакар, който избухна вчера между селата Младиново, Лисово и Костур, вече е обхванал около 5000 декара. Горят предимно пасища и горски масиви, като огънят продължава да се разраства, съобщават от Областна администрация - Хасково. В община Свиленград е обявено частично бедствено положение.
Голям пожар гори в Хасковско (ВИДЕО)
В гасенето участват екипи на пожарната, доброволното формирование "Свиленград", както и служители на Държавните горски стопанства в Свиленград, Тополовград и Харманли. Борбата със стихията е силно затруднена от силния вятър и труднодостъпния терен.
Днес в действията по овладяване на пожара ще се включат и военнослужещи от военно формирование – Хасково, като хеликоптер "Кугър" ще продължи да подпомага гасенето от въздуха. Към този момент няма опасност за населените места.
