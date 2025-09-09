-
Ще бъдат разиграни сценарии за спасяване на бедстващи хора в открито море
Морска аварийно-спасителна операция разиграват на пристанището в Бургас. Операцията е част от съвместното учение „Аспарух 2025”, в което действия ще координират десет държавни и неправителствени институции.
В рамките на учението ще бъдат разиграни сценарии за спасяване на бедстващи хора в открито море и овладяване на последствията от морски инцидент.
Провеждането на морска аварийно-спасителна операция е в съответствие с „Националния план за търсене и спасяване в Българския морски отговорен район за търсене и спасяване“.
Започва учението „BULGARIA 2025": Участниците ще тестват реакции при кризисни ситуации
В учението действия ще координират МВР, Районна дирекция ”Пожарна безопасност и защита на населението”, Главна дирекция „ Гранична полиция”, Дирекция „Националната система 112“, Министерство на отбраната, Военноморски сили, Министерство на транспорта и съобщенията, Морски спасително-координационен център, Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт Българския, БЧК и Центрове за спешна медицинска помощ.
