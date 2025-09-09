Снимка: iStock, илюстративна
Куфарът е бил изхвърлен от автобус, на място има екипи на полицията и линейки
Сигнал за съмнителен изоставен куфар в квартал „Левски“ до базар „Левски“ във Варна е подаден днес. По информация куфарът бил оставен в автобус от пътник, след което изхвърлен и за него е уведомена полицията.
На място са изпратени специализирани екипи, които се готвят да извършат контролиран взрив. Освен полиция, на мястото има и линейки.
Органите на реда имат основание да подозират, че в куфара може да има взривно устройство, подготвено за чужденци.
