Сигнал за съмнителен изоставен куфар в квартал „Левски“ до базар „Левски“ във Варна е подаден днес. По информация куфарът бил оставен в автобус от пътник, след което изхвърлен и за него е уведомена полицията.

На място са изпратени специализирани екипи, които се готвят да извършат контролиран взрив. Освен полиция, на мястото има и линейки.

Органите на реда имат основание да подозират, че в куфара може да има взривно устройство, подготвено за чужденци.