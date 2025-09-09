Главният прокурор Борислав Сарафов издаде указания за работа по делата за домашно насилие, които ще бъдат проследявани от прокурорите по места. Дали те ще дадат още един важен инструмент в ръцете на институциите в борбата с пандемичното домашно насилие коментира в ефира на “Социална мрежа” по NOVA NEWS Юлия Андонова от фондация „П.У.Л.С”.

Скритите жертви: 7% от пострадалите от домашно насилие са жени над 65 години

“Бих искала да изразя нашата подкрепа към това институцията на главния прокурор да излезе с такъв тип указания и да даде ясна позиция, че домашното насилие е неприемливо, че е престъпление и че ангажираните институции и организации следва да изпълняват ясни и стрикти норми и правила, които да гарантират защитата на пострадалите и преследването на извършителите на това престъпление”, обясни Андонова.

Тръмп иска домашното насилие да не се счита за престъпление (ВИДЕО)

“Този документ означава ангажираност на главния прокурор по темата за домашното насилие и един призив за координация и действие. Наистина приветствам такъв тип усилия от страна на МВР, Министерски съвет и на отговорните институции”, коментира тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Митева