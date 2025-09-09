Израелски официален представител заяви пред Би Би Си, че удар, насочен към висши лидери на "Хамас", е извършен в Катар.

„Преди това бяха взети мерки за смекчаване на вредите за цивилното население, включително използването на прецизни боеприпаси и допълнителна разузнавателна информация“, се добавя в изявлението.

Израел изпраща делегация за преговори с „Хамас“ в Катар

Представител на "Хамас" заяви от своя страна пред Би Би Си, че преговарящата делегация на "Хамас" е била обект на нападение по време на среща в Доха.

Говорител на външното министерство на Катар осъди „по най-категоричен възможен начин“ атаката, за която Израел вече пое отговорност. Д-р Маджед Ал Ансари каза, че ударът е бил насочен срещу жилищен комплекс, „където живеят редица членове на политическото бюро на Хамас в катарската столица Дохак“. Той казва, че атаката представлява „фрапантно нарушение“ на международните закони, както и „сериозна заплаха“ за жителите на Катар.

„Държавата Катар категорично осъжда тази атака и потвърждава, че няма да толерира това безразсъдно поведение на Израел и непрекъснатото нарушаване на сигурността на региона, както и всякакви действия, насочени към нейната сигурност и суверенитет“, заключава изявлението.

Очаквайте подробности.

