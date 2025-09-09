Снимка: БТА
Сред жертвите е синът на живеещия в изгнание лидер на палестинската въоръжена групировка
"Хамас" заяви, че при израелската атака в Доха са убити петима нейни членове, включително синът на живеещия в изгнание лидер на палестинската въоръжена групировка за Ивицата Газа Халил ал Хая, предаде "Ройтерс".
Израел нанесе удар по висши лидери на "Хамас" в Доха (ВИДЕО)
В изявлението обаче се посочва, че Израел се е провалил в така наречения си опит да убие преговарящия екип на групировката.
По-рано Сухаил ал Хинди, член на политическото бюро на "Хамас", заяви пред катарската телевизия "Ал Джазира", че представителите на висшето ръководство на групировката са оцелели при атаката.Редактор: Станимира Шикова
Източник: Валерия Динкова, БТА
