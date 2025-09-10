Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изнесе ежегодната си реч за състоянието на Съюза пред Европейския парламент в Страсбург. Това е възможност да бъде очертана политическата програма на блока от 27 държави за предстоящия политически сезон.

Тя идва след трудно лято, белязано от много критикуваното търговско споразумение между Европейския съюз и Съединените щати, както и от инициативата за повишаване на отбранителните способности на Европа на фона на нарастващите опасения относно Русия.

Две групи в ЕП подготвят нов вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен

♦ Стартът беше даден от председателя на Европейския парламент Роберта Мецола в 10 ч. българско време.

Тя заяви: „В тези безпрецедентни времена се нуждаем от яснота и решителност”. От Европа, която поема отговорност за своята сигурност, Европа, която позволява на бизнеса да работи по-лесно. Европа, която е по-справедлива за всички, застъпваща се за демократичните ценности.”

„В днешно време имаме чувството, че света гори с агресията на Русия в Украйна, ужасяващата ситуация в Газа и Близкия Изток”, посочи Мецола.

►Речта на Урсула фон дер Лайен

„Европа е в битка, битка за континент, който е цял, в мир, битка за свободна и независима Европа, за ценности и демокрация, за свобода и възможност ние да решаваме нашата съдба. Това е битка за нашето бъдеще.” С тези думи Урсула фон дер Лайен започна речта си.

Тя каза, че не можем да пренебрегваме трудностите, пред които европейците се изправят всеки ден – "те усещат как нещата стават по-трудни, работят по-трудно и усърдно, усещат последствията от глобалните кризи, как скоростта на промяната засягат техните животи и кариери".

„Европейците се притесняват от безкрайната спирала, която наблюдават по новините – от съкрушителните сцени в Газа, до неуморната руска атака срещу Украйна”, допълни тя.

По нейни думи е време, в нов дневен ред на сила, Европа да изгради себе си, да се бори за своето място в света, в който много сили са открито враждебни към континента.

„Трябва да се издигне нова Европа”, заяви тя.

Фон дер Лайен каза, че мисията на Европейския съюз е да може да се грижи за отбраната и сигурността на континента, „да поемем контрол върху технологиите и енергиите, които ще задвижват нашите икономики”, „да решаваме какви общества и демокрации искаме, да бъдем отворени към света и да избираме партньорства със сюъзници”.

Тя посочи, че основният въпрос е "дали Европа има куража да се бори, дали имаме единството и усета за спешност в действията ни, политическа воля и умения да правим компромиси или да се боричкаме помежду ни и да се парализираме от нашите разделения”.

Фон дер Лайен заяви, че нейният избор е да говори с послание за единство между държавите членки, европейските институции, единство между проевропейските демократични сили в този парламент.

♦ Войната в Украйна

Председателят на Европейската комисия разказа историята на украинското момче Саша, което след руски обстрел, е изпратено заедно с майка си в лагер за филтриране. Оттам е трябвало да бъде изпратено да живее в руско семейство, но е спасено от своята баба Людмила. Саша и Людмила присъстваха в залата по време на речта на Фон дер Лайен. След разказа за тяхната съдба, евродепутатите се изправиха на крака с аплодисметни. Саша и Людмила продължават да търсят майката на момчето.

„Има десетки хиляди още украински деца, чиято съдба е неизвестна. Ние трябва да сме там – за украинските деца”, заяви тя.

Фон дер Лайен обяви, че ще бъде домакин на срещата на върха на Международната коалиция за завръщане на украински деца.

„Всяко дете трябва да бъде върнато”, заяви тя.

Тя заяви, че войната в Украйна трябва да приключи със справедлив и дълготраен мир за страната, а „свободата на Украйна е свободата на Европа”.

Фон дер Лайен акцентира на атаките на Русия в Украйна, при които загиват цивилни. Също така изрази пълна солидарност с Полша, след като руски дронове бяха засечени във въздушното пространство на страната.

„Посланието на Путин е ясно. И нашият отговор също трябва да е ясен. Нуждаем се от по-голям натиск върху Русия, за да седне на преговорната маса. Нуждаем се от повече санкции. В момента работим по 19-ия пакет в координация с нашите партньори. Разглеждаме възможностите за по-бързо премахване на руските изкопаеми горива. Нуждаем се от повече подкрепа за Украйна. Никой не е допринесъл толкова, колкото Европа - близо 170 млрд. евро финансова и военна подкрепа. И още ще бъде необходима”, заяви тя.

Фон дер Лайен посочи, че ЕС трябва да работи по ново решение за финансиране на Украйна с използване на руските активи. Със средствата от тези активи можем да дадем заем на Украйна. Страната ще плаща само заема, когато Русия плати за репарациите.

Тя заяви, че ЕС ще предложи нова програма – Качествено предимство във войските, което ще подпомогне украинските въоръжени сили. И подчерта, че Съюзът трябва да подпомогне Украйна при войната с дронове, която се води на фронта.

Председателят на Европейската комисия обяви, че блокът ще създаде партньорство за дронови технологии с Украйна, финансиран чрез заем от 6 милиарда евро от Инициативата за ускорено финансиране (ERA), водена от Г-7.

„Украйна има изобретателността. Това, от което се нуждае, е мащаб. И заедно можем да ѝ го предоставим: за да запази Украйна своето предимство и Европа да укрепи своите собствени способности“, каза още тя.

Председателят на ЕК посочи, че са мобилизирани 800 млрд.евро за сигурност и отбрана, включително и програмата SAFE - 150 млрд.евро, в която са се включили 19 държави.

Фон дер Лайен подчерта, че миналата седмица 26 държави от Коалицията на желаещите са заявили готовност да изпратят мироопазващи сили в Украйна или да участват финансово в гарантирането на примирие.

Тя заяви, че ще бъде представена пътна карта за задвижване на проектите в отбранителната индустрия.

♦ Войната в Ивицата Газа

Фон дер Лайен говори и за войната в Ивицата Газа.

„Случващото се в Газа разтърси съзнанието на целия свят. Хора, убити докато се молят за храна, майки, държащи безжизнени бебета. Тези гледки са катастрофални. Затова моето послание е – Причиненият от човек глад никога не може да бъде оръжие в една война. В името на хората, на живота, това трябва да спре”, заяви тя.

„Това е и част от по-систематична промяна през последните месеци, която е просто неприемлива. Видяхме финансовото задушаване на палестинската администрация. Видяхме плановете за проект за селище в така наречената зона Е1 на Западния бряг, което по същество би откъснало окупирания Западен бряг от Източен Йерусалим. Видяхме действията и изявленията на най-екстремистките министри в израелското правителство, които подбуждат към насилие. Всичко това сочи към ясен опит за подкопаване на решението за две държави. Ние не можем да позволим това да се случва“, подчерта председателката на ЕК.

Тя заяви, че Европа оказва финансова помощ и хуманитарна подкрепа за палестинското население, но трябва да работи повече за разрешаването на конфликта и да насърчава и държавите в тази посока.

„Не можем да си позволим да бъдем парализирани. Ето защо ще предложа пакет от мерки, за да се намери път напред“, каза Фон дер Лайен от трибуната на ЕП.

"Първо, ЕК ще направи всичко възможно самостоятелно. Ще спрем двустранната си подкрепа за Израел. Ще спрем всички плащания в тези области, без това да засяга работата ни с израелското гражданско общество или „Яд Вашем“ (центърът в Израел в памет на жертвите на Холокоста)“, заяви тя.

Фон дер Лайен допълни, че ЕК ще предложи на Съвета на ЕС въвеждане на санкции срещу екстремистките министри в израелското правителство и срещу заселниците, проявяващи насилие на Западния бряг.

„И също така ще предложим частично спиране на Споразумението за асоцииране по търговски въпроси. Осъзнавам, че ще бъде трудно да се намери мнозинство. И знам, че всяко действие ще бъде твърде много за някои хора“, подчерта Фон дер Лайен.

Тя посочи, че следващия месец ще бъде създадена Група на донорите за Палестина, както и специален инструмент за възстановяване на Газа.

„Аз съм дългогодишен приятел на народа на Израел. Знам как ужасните атаки от 7 октомври 2023 г., извършени от терористи на "Хамас" разтърсиха нацията из основи. Заложниците са държани в плен от терористите на "Хамас" повече от 700 дни след 7 октомври 2023 г. Това са 700 дни на болка и страдание. Никога няма да има място за "Хамас" – нито сега, нито в бъдеще. Защото те са терористи, които искат да унищожат Израел. И те също така тероризират собствения си народ“, подчерта Фон дер Лайен.

„Целта на Европа винаги е била една и съща. Истинска сигурност за Израел и безопасно настояще и бъдеще за всички палестинци. А това означава, че заложниците трябва да бъдат освободени, че трябва да има неограничен достъп до цялата хуманитарна помощ. И че трябва да има незабавно прекратяване на огъня“, заяви тя. И допълни, че единственият реалистичен план за мир се основава на двудържавния модел - "със сигурен Израел и надеждна палестинска власт, и премахване на "Хамас"".