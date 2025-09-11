Десният американски активист и приближен на Доналд Тръмп, Чарли Кърк, беше показно убит по време на своя лекция в университета „Юта Вали“. Нападението предизвика шок и възмущение в Съединените щати, а извършителят все още се издирва. Към момента няма информация Кърк да е получавал заплахи преди фаталния инцидент.

Трагедията се разиграва по време на събитие на открито в университетския кампус, където Чарли Кърк е изнасял реч пред стотици свои последователи. Видеозаписи, разпространени в социалните мрежи, показват как докато активистът говори, се чува изстрел. Веднага след това Кърк се хваща за врата, откъдето започва обилно кръвотечение и настава паника.

Съратникът на Тръмп Чарли Кърк почина, след като бе прострелян

Властите реагират светкавично, като първоначално е имало един задържан по случая. Имало е информация и за втори заподозрян по случая. Директорът на ФБР обяви, че заподозреният е освободен и към момента всички власти продължават да издирват извършителя на жестокото убийство.

Към момента няма данни Чарли Кърк да е получавал заплахи преди събитието, което обяснява и защо охраната на място не е била засилена. Свидетели описват случилото се като мигновено, „подобно на загасяне на лампа“.

Кореспондент: Галя Петрова

Редактор: Мария Барабашка