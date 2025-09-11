Снимки: БТА, gettyimages
Властите са взели отпечатъци от обувките на нападателя и имат видео, на което се вижда стрелеца
Заподозреният в убийството на десния инфлуенсър Чарли Кърк все още не е намерен, съобщава ФБР, но се смята, че е на колежанска възраст. Длъжностни лица публикуваха две снимки на „лице, представляващо интерес“ по случая.
We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.— FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025
