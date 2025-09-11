Властите са взели отпечатъци от обувките на нападателя и имат видео, на което се вижда стрелеца

Заподозреният в убийството на десния инфлуенсър Чарли Кърк все още не е намерен, съобщава ФБР, но се смята, че е на колежанска възраст. Длъжностни лица публикуваха две снимки на „лице, представляващо интерес“ по случая. 

Редактор: Емил Йорданов
Източник: Sky News

