Бившият заместник - кмет на София Никола Барбутов и експертът Петър Рафаилов се изправиха днес пред съда. В края на юни те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция.

Барбутов и Рафаилов обжалват постоянния си арест

Според прокуратурата Барбутов оказвал натиск върху районните кметове на „Люлин" и „Младост", за да изберат определени фирми като победители в обществени поръчки. Заместник-кметът обещавал, че 6 % от сумите щели да се върнат при тях.

Към 16 часа в петък в съдебната зала изслушваха пледоарията на защитата на Барбутов и Рафаилов в лицето на адвокат Ина Лулчева. Това, което стана ясно е, че защитникът е трябвало да направи два пъти искане за ново разглеждане на мярката за неотклонение. Това се е случило на 15 и на 25 август. Но прокуратурата го е входирала в съда чак на 2 септември. Обяснението било, че Антикорупционната комисия не е дала материалите по делото, въпреки че е задължена да го направи веднага при поискване на държавното обвинение.

Освен това Ина Лулчева обвини разследващите органи, че от момента на задържането на Никола Барбутов и Петър Рафаилов не са свършили в общи линии абсолютно нищо, с изключение на това да разпитат същите свидетели по три или четири пъти - става въпрос за районните кметове на "Люлин" и на "Младост". И двамата в показанията си казват същото, което са обяснили и първия път. А именно, че в разговор са чули, че Никола Барбутов има намерение да извърши това, което прокуратурата определя като престъпна схема, но доказателства това да се е случило няма.