Бившият заместник - кмет на София Никола Барбутов и експертът Петър Рафаилов се изправят днес пред съда. В края на юни те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция.

Барбутов и Рафаилов обжалват постоянния си арест

Според прокуратурата Барбутов оказвал натиск върху районните кметове на „Люлин" и „Младост", за да изберат определени фирми като победители в обществени поръчки. Заместник-кметът обещавал, че 6 % от сумите щели да се върнат при тях.

Редактор: Дарина Методиева