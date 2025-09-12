Снимка: БГНЕС
Те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция
Бившият заместник - кмет на София Никола Барбутов и експертът Петър Рафаилов се изправят днес пред съда. В края на юни те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция.
Барбутов и Рафаилов обжалват постоянния си арест
Според прокуратурата Барбутов оказвал натиск върху районните кметове на „Люлин" и „Младост", за да изберат определени фирми като победители в обществени поръчки. Заместник-кметът обещавал, че 6 % от сумите щели да се върнат при тях.Редактор: Дарина Методиева
