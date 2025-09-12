Снимка: Getty Images
Той се срещна с жертви на руската агресия, предаде Укринформ
Британският принц Хари, херцог на Съсекс, пристигна на посещение в Украйна и се срещна с жертви на руската война в рехабилитационен в Лвов, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.
"Принц Хари посети центъра "Супърхюманс" (Superhumans) в западния град Лвов, където разговаря с пациенти и медици. Хари беше придружен от представители на фондацията "Инвиктус геймс" (Invictus Games Foundation), сред които четирима ветерани, преминали през подобна рехабилитация", се казва в изявление на канцеларията на херцога на Съсекс.
Prince Harry has also arrived in Kyiv.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 12, 2025
Welcome, Sir! pic.twitter.com/uhK3UYOVUr
По време на визитата си принц Хари разговаря и с украинската министърка по въпросите на ветераните Наталия Калмикова.
Принц Хари се срещна на чай с баща си крал Чарлз III в Лондон
By invitation of the Ukrainian Government, #PrinceHarry makes a surprise visit to Ukraine pledging support for thousands injured in war, Harry arrived with his Invictus Games Foundation team who will detail new initiatives to support those wounded in the war. #GoodKingHarry… pic.twitter.com/kpbO52L0xV— SK 💃🏾🕺 (@Rimmesfk) September 12, 2025
Принц Хари е вторият представител на британското кралско семейство, който посещава Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия, след херцогинята на Единбург Софи, която посети Киев миналата година.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни