Всеки служител на реда, ако види да се извършва престъпление, е редно да се намеси. При такова положение обаче трябва да се легитимират. В ситуация, каквото видяхме на записите всеки човек обаче би се възмутил. Това каза бившият председател на ДАНС Цветелин Йовчев в предаването „Офанзива” на NOVA NEWS.

„От това, което се вижда в каналите за информация, всички виждаме един автомобил, който се движи с несъобразена скорост. В близост е имало паркирани автомобили, деца, пешеходци. Всеки човек би се възмутил от подобна гледка”, каза Йовчев. Той беше категоричен – политизирането на подобен случаи не е необходимо и единствено може да усложни работата по него.

„Не мога да коментирам дали и кой е започнал физическия сблъсък, защото все още няма достатъчно информация, а за съжаление и видеозаписа не я предоставя. Според мен по-важното е, че в момента всички са се фокусирали върху този случай и той се политизира изключително силно”, каза още той и допълни, че няма регламенти или ясно посочени протоколи за действие на органите на реда, когато се окажат в ситуация, подобна на тази от нощта на нападението.

„Ако се абстрахираме от факта, че в случая има участие на полицейски служител, то може би интерпретацията щеше да е по-различна. Но от информацията, с която се запознах и чрез медиите мога да Ви кажа, че в подобен случаи и при отсъствие на противообществена проява, е абсолютно резонно никой да не бъде задържан”, обясни Йовчев и допълни, че при подобни обстоятелства се изменят и обществените нагласи.

„В случая имаме човек, който беше приет в болница и с опасност за живота. До момента няма данни, че той се е държал неуместно или пък е имал предишни прояви, а впоследствие се появяват данни за получена тежка телесна повреда. Но при липса на увреждане или травми, няма предпоставки за задържане”, каза още той. Йовчев беше категоричен – работните му ангажименти не са създавали предпоставка за среща и познанство с полицейския началник.

Цветелин Йовчев посочи още, че при създала се ситуация е редно полицейският патрул да се съобрази със случилото се на терен и с докладваното от хората там. Относно тестовете за алкохол Йовчев посочи, че такъв трябва да бъде направен – защото в инцидента има наличие и на превозно средство. Според Йовчев заявените искания за оставки в министерството са ненужни.

„Не виждам основание да се иска оставката на министъра за подобен инцидент. По всяка вероятност, ако директорът на полицията не беше ранен, на този случай нямаше да бъде отделено такова внимание. Може би обаче и министерството допусна някои грешки – информацията трябваше да се събере по възможно най-бързия начин, за да се информира обществото”, каза още Йовчев.

