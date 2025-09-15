Снимка: iStock
През летния сезон са ремонтирани над 1 500 учебни заведения
На прага на новата учебна година – след лятната ваканция за децата ремонтирани са корпусите на над 1500 училища, като при 250 строителните дейности продължават. Повече от 716 000 деца ще влязат именно в тези класни стаи, а 55 000 от тях ще прекрачат училищния праг за пръв път – като първокласници.
Как протича подготовката на един първокласник за старта на учебната година
„Радва ме отношението на хората – поздравяваме се за днешния ден, което и много добре отразява емоцията – като в един истински празничен ден. Подготвяхме се за началото на учебната година с голям трепет”, каза в предаването „Твоят ден ” на NOVA NEWS директорът на 73. СУ „Владислав Граматик” Иван Петков. Петков обясни, че към момента ремонтните дейности на територията на учебното заведение продължават.
„Ще бъде отстранена сградата на баскетболното игрище, а не както беше традиционно досега. Тези дейности обаче няма да попречат на започването на учебната година и на учебния процес на децата”, посочи Петков. В училището ще се обучават малко над 100 нови ученика от тази година.
"Училището ни е голямо - обучават се малко над 1 300 деца от всички класове. Общността ни е сплотена. Вероятно ще има известен дискомфорт - и за деца и учители, и за работниците, докато тече учебен процес и строителна работа, но не смятам, че ще окаже влизяние на учебните часове", каза още Иван Петков.
Репортер: Рая ВаташкаРедактор: Цветисиана Костова
