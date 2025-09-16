Почина легендата в киното Робърт Редфорд. Той беше на 89 години, предаде Sky news.

В изявление неговият представител заяви, че той е починал по-рано днес в дома си в Сънданс в планините на Юта - „мястото, което е обичал, заобиколен от тези, които е обичал“.

„Той ще ни липсва много“, пише в изявлението.

Легендарният актьор, режисьор и продуцент Робърт Редфорд ще остане в историята като един от най-влиятелните американски артисти на ХХ век.

Роден е на 18 август 1936 г. в Санта Моника, Калифорния. Израснал е в Лос Анджелис, а в младежките си години мечтаел да стане художник. След кратък престой в Европа се насочва към актьорството и учи в American Academy of Dramatic Arts в Ню Йорк.

Първите си изяви прави на Броудуей, а в киното пробива с филми като "Боси в парка" (1967). Световна слава получава с Бъч Касиди и Сънданс Кид (1969) редом до Пол Нюман, а по-късно с "Ужилването" (1973), "Каквито бяхме" (1973), "Великият Гетсби" (1974) и "Цялото президентско войнство" (1976).

Като режисьор дебютира с "Обикновени хора" (1980), който печели четири награди "Оскар", включително за най-добър филм и за режисура. В следващите десетилетия продължава да работи както като актьор, така и като режисьор и продуцент.

През 1981 г. основава Sundance Institute и фестивала Sundance – сцена, дала път на независимото кино по целия свят. Наред с артистичната си кариера, Редфорд е активен екологичен и социален активист.

Редфорд се завръща на екран няколко години по-късно. Той участва в ленти като The Milagro Beanfield War (1988). Легендата печели приза на критиците и феновете през 1992 г. с филма с Брад Пит A River Runs Through It (1992), а през 1994 г. с „Куиз шоу“ (1994), който му носи поредната номинация за най-добър режисьор.

Два пъти женен и баща на четири деца, той остава символ на харизма, талант и ангажираност. За мнозина Робърт Редфорд олицетворява златната епоха на Холивуд, но и новите пътища на модерното кино.

