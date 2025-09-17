Съдебният състав, определен за разглеждане на жалбата на Благомир Коцев срещу определението на СГС, с което е отказано изменение на мярката за неотклонение "задържане под стража", си направи отвод от делото.

Припомняме, че на 12 септември Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна. Решението не бе окончателно и така стана обект на обжалване пред Софийския апелативен съд.

Преди дни защитата му поиска от магистратите той да бъде освободен.

Благомир Коцев беше задържан в началото на юли, като обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група с цел подкупи. Заедно с него в ареста се озоваха и двама общински съветници, които обаче засега няма данни да искат промяна на мерките си за неотклонение.

Защитата на Коцев поиска той да напусне ареста, защото според адвокатите в последните 2 месеца прокуратурата и Антикорупционната комисия не са направили нищо по същество за това разследване.

Защитниците му посочиха, че са били преразпитани само някои свидетели, които не са казали нищо ново, както и са иззети документи от Община Варна, които нямали общо с обвиненията срещу кмета.

Нов протест в подкрепа на Благомир Коцев във Варна

От прокуратурата не се съгласиха и посочиха, че делото е много сложно и най-вероятно обвинението срещу Благомир Коцев ще бъде прецизирано на по-късен етап. Те увериха и че ще бъде разпитан бившият заместник кмет на Варна Диан Иванов, който в началото потвърди твърденията на основния свидетел, че е имало искане на подкуп, а после в социалните мрежи каза, че тези показания са били взети под натиск. Въпреки това, съдът се позова на тях в мотивите си защо Коцев ще остане в ареста.

“Ще повторя и ще подчертая - обвинителната теза не почива единствено и само на свидетелските показания на Диан Иванов”, обясни прокурор Велислава Патаринска.