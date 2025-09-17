Снимка: БГНЕС
Малката София прие вярата с кръщене в „Света София“
Днес църквата почита светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Денят е и празник на столицата. Двойният празник премина със света литургия, водосвет, издигане на знамето на столицата, а предстои и истински музикален спектакъл. По традиция Столична община отличи и видни българи - спортисти, хора на изкуствата и дейци, дали своя принос за обществото.
А денят е по-специален и за всички, носещи имената Вяра, Надежда, Любов и София. Честит да е празникът им! Честит празник и на софиянци!
Столичните училища могат да изберат дали Денят на София да е учебен или не
От рано сутрин празникът доведе в храмовете всички онези, почитащи паметта на мъчениците Вяра, Надежда, Любов и София. За семейството на Веселин и Гергана обаче денят е още по-специален. На деня на София, в храм „Света София”, малката София приема християнството.
„Обичаме града си и смятаме, че носи едно много красиво име”, посочи Гергана, а съпругът ѝ допълни, че София е много сантименално име за семейството им.
„Много чаках този ден. Много съм щастлива, че съм кръстница точно на нея. Да бъде много здрава, щастлива, да прави всичко с желание и да има късмет”, каза кръстницата на София – Елина Драгнева.
Също като символиката в името - родителите се надяват доброто и мъдростта да са верни спътници по пътя на дъщеря им. Те ѝ пожелаха да бъде здрава, щастлива и с много късмет.
Но София не е единствената в семейството, която ще чества името си днес. Празнува и баба ѝ Вера.
„Сега си имаме и внучка. Повечко здраве да има”, желае баба Вера.
Патриарх Даниил отправи своето послание към вярващите.
„Няма нещо по-голямо в този живот от вярата надеждата и любовта. Затова и нека и ние проявяваме мъдростта, вярата и любовта на светите мъченици, за да се радваме и да наследим вечния живот в Христовото царство", каза патриархът.
