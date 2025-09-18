На тържествена церемония ще бъдат отличени учениците, спечелили медали от международни олимпиади по природни науки от началото на тази година.

Премиерът Росен Желязков отваря вратите на Министерския съвет за участниците от деветте ни национални отбора по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия, география и изкуствен интелект, за да им връчи и награда от името на страната, която представляват чрез знанията си.

Само през тази година те донесоха на България 39 медала от най-престижните състезания по света. А тепърва някои от тях ще се изправят пред най-умните си връстници от различни държави в нови три предстоящи надпревари.

Редактор: Ина Григорова