Започна разследване за причиняване на телесна повреда на кмета на с. Огняново Иван Ижбехов. На 17 септември той съобщи в публикация във Facebook, че е бил нападнат и бит от местен хотелиер. От поста му стана ясно, че във вторник, по негов сигнал, Басейнова дирекция извършва проверка за наличиe на незаконни сонди за минерална вода в хотелски комплекси в района.

В Районна прокуратура – Благоевград е постъпило уведомление от РУ на МВР в гр. Гоце Делчев за образувано досъдебно производство за извършено престъпление. Разследването е започнало с разпит на свидетел.

На този етап от производството е установено, че на 16.09.2025 г. в с. Огняново, област Благоевград, била причинена телесна повреда на кмета на селото. при или по повод изпълнение на службата му.

Обвиненият хотелиер от кмета на Огняново за побой: Не съм го бил. Той изпитва злоба, защото не съм му дал пари за събора

Действията по разследването продължават под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград.

