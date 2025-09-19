-
То е за противодействие на трансграничната престъпност по море
В Созопол започва учение на бреговата охрана – „Синя граница”. То е за противодействие на трансграничната престъпност по море.
Пълномащабното учение „Синя граница” започва в 10:00 часа. По време на провеждането му ще бъдат отработени практически задачи по гранично наблюдение и взаимодействие на всички звена в Регионална дирекция „Гранична полиция”–Бургас, а също и на Специализирания отряд „Въздушно наблюдение” за преследване и задържане на кораб-нарушител.
В заключителното учение участие ще вземат гранични полицейски кораби, бордови лодки, граничен полицейски хеликоптер, водолазни екипи и снайпер-контрол екипи.
Ще бъдат използвани подводен и въздушни дронове, анти-дрон пушки, за да бъдат отиграни епизоди по неутрализиране на трафиканти на наркотици, преследване и залавяне на неприятелски кораб, обезвреждане на терорист, както и спасяване на хора зад борда.
Учението ще бъде наблюдавано от премиера Росен Желязков и вътрешния министър Даниел Митов.
