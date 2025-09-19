Лятото неусетно отминава и само малко над два месеца ни делят до еврозоната. Какво е да получиш фиш за заплатата си в евро и да се стреснеш, като видиш числата – сякаш доходът ти е наполовина? Журналистът на NOVA Юлиян Стоянов посети първата фирма у нас, която направи тази промяна.

Финансовият одитор Валерия Петрунова е сред първите, които вече виждат заплатата си и в лева, и в евро. Първоначално числата изглеждат объркващи – сякаш доходът е намалял наполовина.



„Хаосът в главата на един обикновен човек би бил изключително голям. Едва ли не доходът ти пада на половина. Първото нещо, което винаги виждам от фиша, е крайното изречение - колко пари са ми превели. Наистина си е малко стряскащо като видиш 1500 евро. Казваш си болничен ли съм бил, неплатен отпуск ли?”, споделя финансовият одитор.

След като и цените в магазините са в две валути, тя вече може по-лесно да планира бюджета си за първия месец на новата година.



„Надявам се инфлацията да не ми прецака много плановете”, допълни Валерия.



Софтуерът за новите фишове е разработен вътрешно от компанията. Валерия и нейните над 1400 колеги получават по два фиша - единият в лева, другият в евро.



„По този начин служителите сравняват всяка сума - нетна, брутна заплата, осигуровки, данъци, допълнителни придобивки”, обясни Виктор Фачев, старши директор управление на човешки ресурси.