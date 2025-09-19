256 души са с хранително отравяне след сватба в село Филаретово 99 от тях са в болница, обяви министърът на здравеопазването Силви Кирилов по време на парламентарния контрол. Събитието се е състояло на 17 август на открито - в двора на кметството. Присъствали са 750 души.

На 18 август около 17:30 ч. в Регионалната здравна инспекция в Сливен постъпва информация от Центъра за спешна медицинска помощ в Сливен за болни със стомашно-чревни оплаквания и висока температура. Пациентите са били гости на същата сватба. На следващия ден след заповед на директора на инспекцията е сформиран екип за проучване на ситуацията. Всички регионални здравни инспекции са уведомени за възможността за повишено търсене на медицинска помощ. От регионалните здравни инспекции във Варна, Велико Търново, Търговище, Шумен и Ямбол са открили заболели, присъствали на сватбата.

66 души са в болница след сватба в Сливен

На всички е назначено лечение и към 28 август са изписани. Изследванията показват, че при 36 от пациентите са изолирани различни причинители – 11 вида бактерии и четири вида вируси, каза още министърът и допълни, че към онзи момент в селото е имало режим на водоснабдяването и не е имало течаща вода.

След възстановяване на водоснабдяването са взети проби от водата, които отговарят на нормативните изисквания.

Редактор: Габриела Винарова