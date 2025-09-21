Снимка: iStock
Летището в Брюксел обяви, че отменя половината от насрочените полети
Продължават сериозните проблеми на няколко големи европейски летища след масираната кибератака от петък вечерта. Летището в Брюксел обяви, че отменя половината от насрочените за днес полети. Причината е натрупаното закъснение на десетки самолети в събота, което направи невъзможно изпълнението на неделния график.
Сред засегнатите са берлинското летище „Бранденбург“ и лондонското „Хийтроу“ – най-голямото летище в Европа. В Ирландия атаката е нарушила работата на двете най-големи летища – в Дъблин и Корк.
Кибератака наруши работата на няколко големи европейски летища
Хакерите са блокирали системите за автоматична регистрация на пътници и багаж, управлявани от софтуер на компанията „Колинс Аероспейс“, която е била пряк обект на удара.
Няма промяна в полетите на „Васил Левски“ след кибератака на европейски летища
„Виждаме в много от кибератаките през 2025 г., че основната цел е общественото съзнание – стремежът е да се създадат неуредици и да се засили недоверието във властите на всички нива. Засега няма искане за откуп от страна на извършителите, но това често се случва. А когато говорим за устойчивост – виждате, че толкова големи летища са разчитали на една операционна система без реално да имат резервен план. Тази кибератака може да послужи като проверка в реални условия – колко ефективни или неефективни са в реакцията си и дали ще им отнеме часове, дни или седмици, за да изчистят проблема“, коментира директорът на компанията за киберсигурност CyXcel Едуард Люис.Редактор: Румен Лозанов
