Сухи треви и стърнища горят на пътя между панагюрските села Попинци и Левски. Заради задимяването движението по пътя е спряно.

На място има два противопожарни екипа и един оперативен екип от пожарните служби в Пазарджик и Панагюрище. По информация на общественото радио огънят е локализиран, но докато не спре димът, пътят няма да бъде отворен.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ информираха, че обходният маршрут за леки автомобили е през село Попинци по общински път до селата Свобода – Цар Асен – Черногорово – Пазарджик и обратно. Камионите изчакват на място.

Трафикът в района се регулира от „Пътна полиция“.

