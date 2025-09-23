Столична община подписа договор за обслужваща банка с Пощенска банка. Това е важна стъпка към по-сигурно и ефективно управление на общинските средства и стабилност в интерес на гражданите на София, съобщават от пресцентъра на Общината.

Досегашният партньор – Общинска банка, с която общината работи близо три десетилетия, взе решение да прекрати обслужването на сметките на Столична община. Това наложи провеждането на процедура за избор на нова банка, която да поеме управлението на средствата на Общината с предвидимост, сигурност и ефективност.

„Вярвам, че след проведената прозрачна процедура за избор на нова банка ще можем да гарантираме по-добро управление и повече стабилност за средствата на софиянци. Заедно показахме, че можем да взимаме важни решения открито, в дух на сътрудничество и с отговорност към гражданите“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Екипът на Столична община вече работи активно по прехода към новата обслужваща банка, като от началото на октомври ще бъдат открити новите разплащателни сметки. Всички заинтересовани страни ще бъдат своевременно уведомени за тях.

Столична община изразява благодарност към служителите и общинските съветници, които подкрепиха решението и участваха в решаването на този важен за града казус.

